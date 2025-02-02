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В Минтрансе оценили эффективность системы авиауправления в США

В Минтрансе оценили эффективность системы авиауправления в США - 02.02.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе оценили эффективность системы авиауправления в США

Глава министерства транспорта США Шон Даффи на фоне двух авиакатастроф последних дней заявил, что некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T19:55+0300

2025-02-02T19:55+0300

2025-02-02T19:56+0300

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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Глава министерства транспорта США Шон Даффи на фоне двух авиакатастроф последних дней заявил, что некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны. "Наша система управления авиасообщением антикварная. Многие используемые системы начинают отсчет со Второй мировой войны. Мы должны обновить ее, чтобы она была лучшей в мире", - заявил Даффи в интервью телеканалу CNN. Он заявил о нехватке персонала. От года до трех понадобится, чтобы в контрольных вышках были лучшие и сертифицированные специалисты, сказал министр. По словам Даффи, летать в США безопасно, в противном случае регулятор закрыл бы небо. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Как заявило Федеральное управление гражданской авиации США, самолет Learjet 55 разбился около 6.30 вечера по местному времени в пятницу (02.30 субботы мск), вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. По данным ведомства, на борту находились шесть человек. Согласно заявлению мексиканского МИД, все они были гражданами Мексики. Представитель компании - владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд сообщил, что самолет перевозил девочку, которая прилетела в США за жизненно важным лечением и должна была вернуться обратно в Мексику. Борт был медицинским, на нем находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. Еще один житель города погиб на земле, 19 пострадали.

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