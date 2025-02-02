https://1prime.ru/20250202/belgorod-854614820.html

Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность

Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ

Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T16:20+0300

2025-02-02T16:20+0300

2025-02-02T16:20+0300

белгородская область

ракетная опасность

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БЕЛГОРОД, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

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белгородская область

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белгородская область, ракетная опасность