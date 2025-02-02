https://1prime.ru/20250202/belgorod-854614820.html
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T16:20+0300
2025-02-02T16:20+0300
2025-02-02T16:20+0300
белгородская область
ракетная опасность
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БЕЛГОРОД, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250202/opasnost-854614270.html
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белгородская область, ракетная опасность
Белгородская область, ракетная опасность
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность
Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области