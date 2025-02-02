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Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T16:20+0300
2025-02-02T16:20+0300
белгородская область
ракетная опасность
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БЕЛГОРОД, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
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белгородская область, ракетная опасность
Белгородская область, ракетная опасность
16:20 02.02.2025
 
Губернатор Белгородской области объявил ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Города России. Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Губернатор Воронежской области предупредил о новой авиационной опасности
15:39
 
Белгородская областьракетная опасность
 
 
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