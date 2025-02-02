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ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина - 02.02.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:03+0300
2025-02-02T09:03+0300
2025-02-02T09:03+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал он в своем Telegram-канале.
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белгородская область, россия, всу
Белгородская область, РОССИЯ, ВСУ
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина
Гладков: ВСУ нанесли удар БПЛА по белгородскому поселку, в ходе которого погиб мужчина