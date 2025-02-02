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ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина

ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина - 02.02.2025, ПРАЙМ

ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина

ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T09:03+0300

2025-02-02T09:03+0300

2025-02-02T09:03+0300

белгородская область

россия

всу

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал он в своем Telegram-канале.

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белгородская область, россия, всу