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ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина - 02.02.2025, ПРАЙМ
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ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина - 02.02.2025, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:03+0300
2025-02-02T09:03+0300
белгородская область
россия
всу
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал он в своем Telegram-канале.
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белгородская область, россия, всу
Белгородская область, РОССИЯ, ВСУ
09:03 02.02.2025
 
ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области, погиб мужчина

Гладков: ВСУ нанесли удар БПЛА по белгородскому поселку, в ходе которого погиб мужчина

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по белгородскому посёлку Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по посёлку Малиновка Белгородского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Губернатор Мурманска предупредил об опасности прилета БПЛА
29 января, 11:30
 
Белгородская областьРОССИЯВСУ
 
 
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