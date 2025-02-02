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ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России
ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России - 02.02.2025, ПРАЙМ
ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T08:36+0300
2025-02-02T08:36+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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россия, минобороны рф
ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России
Минобороны: за ночь были сбиты БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
ПВО за ночь сбила 46 украинских дронов над территорией России