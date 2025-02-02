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ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России

ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России - 02.02.2025, ПРАЙМ

ПВО ночью сбила 5 украинских дронов над территорией России

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T08:36+0300

2025-02-02T08:36+0300

2025-02-02T08:36+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному – над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

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