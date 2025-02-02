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ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады

ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады - 02.02.2025, ПРАЙМ

ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады

Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с большой радостью, но с некоторой сдержанностью восприняли в субботу новость о пуске гуманитарного... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T15:10+0300

2025-02-02T15:10+0300

2025-02-02T15:10+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с большой радостью, но с некоторой сдержанностью восприняли в субботу новость о пуске гуманитарного европейского газа в Приднестровье и прекращении газовой блокады, передает корреспондент агентства РИА Новости. Как пишет корреспондент, первым признаком возвращения к нормальной жизни стала отмена веерных отключений электричества. Вторым – потеплевшие батареи в домах. Многие жители вышли из домов и шумно обсуждали ситуацию. Особо радуются дети, спрашивая, когда они пойдут в школу. Житель Тирасполя, военный пенсионер Иван Владимирович отметил, что выход из газовой блокады будет непростым. "Понятно, что те, кто все организовал для нас, через "не хочу" пошли на некоторые бытовые услуги дня нас. А что будет после 10 февраля? Кризис номер два? Не хочется в это верить. Надеемся за это время будет найдено решение, чтобы газ поступал, как в прошлом году", - сказал пенсионер. В то же время в социальных сетях появились посты тех, кто не сочувствовал приднестровцам, попавшим в беду, а теперь начал злорадствовать. Ряд пользователей сети Facebook* назвал приднестровцев неблагодарными, потому что те не говорят "спасибо" молдавскому правительству и резиденту Молдавии Майе Санду, которые якобы выпросили у Евросоюза помощь для ПМР. Помимо этого, в соцсетях появился видеоролик, якобы рассказывающий о реакции приднестровцев на поступление газа. В ролике на фоне пятиэтажного дома показана группа людей с флагами ЕС, держащих на переднем плане руки с большим пальцем вверх. Однако создатели видеоролика не учли одной детали: на видео люди стоят на снегу, а Приднестровье сейчас снега нет. Поэтому такой ролик вызвал только смех. Тем не менее, жители Приднестровья надеются, что январский блокадный режим больше не повторится. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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приднестровье, молдавия, ес, газ