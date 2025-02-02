Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады - 02.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250202/gaz-854613578.html
ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады
ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады - 02.02.2025, ПРАЙМ
ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады
Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с большой радостью, но с некоторой сдержанностью восприняли в субботу новость о пуске гуманитарного... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T15:10+0300
2025-02-02T15:10+0300
энергетика
приднестровье
молдавия
ес
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/44/841004470_0:102:3283:1948_1920x0_80_0_0_fc90e847f8dcdea3711b42f933dccc4b.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с большой радостью, но с некоторой сдержанностью восприняли в субботу новость о пуске гуманитарного европейского газа в Приднестровье и прекращении газовой блокады, передает корреспондент агентства РИА Новости. Как пишет корреспондент, первым признаком возвращения к нормальной жизни стала отмена веерных отключений электричества. Вторым – потеплевшие батареи в домах. Многие жители вышли из домов и шумно обсуждали ситуацию. Особо радуются дети, спрашивая, когда они пойдут в школу. Житель Тирасполя, военный пенсионер Иван Владимирович отметил, что выход из газовой блокады будет непростым. "Понятно, что те, кто все организовал для нас, через "не хочу" пошли на некоторые бытовые услуги дня нас. А что будет после 10 февраля? Кризис номер два? Не хочется в это верить. Надеемся за это время будет найдено решение, чтобы газ поступал, как в прошлом году", - сказал пенсионер. В то же время в социальных сетях появились посты тех, кто не сочувствовал приднестровцам, попавшим в беду, а теперь начал злорадствовать. Ряд пользователей сети Facebook* назвал приднестровцев неблагодарными, потому что те не говорят "спасибо" молдавскому правительству и резиденту Молдавии Майе Санду, которые якобы выпросили у Евросоюза помощь для ПМР. Помимо этого, в соцсетях появился видеоролик, якобы рассказывающий о реакции приднестровцев на поступление газа. В ролике на фоне пятиэтажного дома показана группа людей с флагами ЕС, держащих на переднем плане руки с большим пальцем вверх. Однако создатели видеоролика не учли одной детали: на видео люди стоят на снегу, а Приднестровье сейчас снега нет. Поэтому такой ролик вызвал только смех. Тем не менее, жители Приднестровья надеются, что январский блокадный режим больше не повторится. Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250201/pridnestrove-854605666.html
приднестровье
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/44/841004470_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_a497458ff66bba6143c1b55f6c2492e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приднестровье, молдавия, ес, газ
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, ЕС, Газ
15:10 02.02.2025
 

ПМР постепенно возвращается к нормальной жизни после газовой блокады

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Жители непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с большой радостью, но с некоторой сдержанностью восприняли в субботу новость о пуске гуманитарного европейского газа в Приднестровье и прекращении газовой блокады, передает корреспондент агентства РИА Новости.
Как пишет корреспондент, первым признаком возвращения к нормальной жизни стала отмена веерных отключений электричества. Вторым – потеплевшие батареи в домах. Многие жители вышли из домов и шумно обсуждали ситуацию. Особо радуются дети, спрашивая, когда они пойдут в школу.
Житель Тирасполя, военный пенсионер Иван Владимирович отметил, что выход из газовой блокады будет непростым.
"Понятно, что те, кто все организовал для нас, через "не хочу" пошли на некоторые бытовые услуги дня нас. А что будет после 10 февраля? Кризис номер два? Не хочется в это верить. Надеемся за это время будет найдено решение, чтобы газ поступал, как в прошлом году", - сказал пенсионер.
В то же время в социальных сетях появились посты тех, кто не сочувствовал приднестровцам, попавшим в беду, а теперь начал злорадствовать. Ряд пользователей сети Facebook* назвал приднестровцев неблагодарными, потому что те не говорят "спасибо" молдавскому правительству и резиденту Молдавии Майе Санду, которые якобы выпросили у Евросоюза помощь для ПМР.
Помимо этого, в соцсетях появился видеоролик, якобы рассказывающий о реакции приднестровцев на поступление газа. В ролике на фоне пятиэтажного дома показана группа людей с флагами ЕС, держащих на переднем плане руки с большим пальцем вверх. Однако создатели видеоролика не учли одной детали: на видео люди стоят на снегу, а Приднестровье сейчас снега нет. Поэтому такой ролик вызвал только смех.
Тем не менее, жители Приднестровья надеются, что январский блокадный режим больше не повторится.
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что молдавская компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще 10 миллионов евро от ЕС будут потрачены на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ранее призвал представителей ЕС озвучить детали помощи региону для разрешения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Тирасполь
Лидер Приднестровья назвал первопричину энергокризиса
Вчера, 20:03
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯЕСГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала