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Россия нарастила покупку фруктов и ягод у Грузии до рекорда - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила покупку фруктов и ягод у Грузии до рекорда
Россия нарастила покупку фруктов и ягод у Грузии до рекорда - 02.02.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила покупку фруктов и ягод у Грузии до рекорда
Импорт Россией фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам прошлого года вырос до максимальных значений за всю историю торговли двух стран, больше всего Москва... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T08:20+0300
2025-02-02T08:20+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Импорт Россией фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам прошлого года вырос до максимальных значений за всю историю торговли двух стран, больше всего Москва покупала персики, ягоды и мандарины, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы. Россия за весь 2024 год приобрела у Грузии фруктов, ягод и орехов на 98,7 миллиона долларов. Несмотря на то, что прирост за год составил всего 3,2%, этого хватило для того, чтобы импорт достиг исторического максимума. Больше всего Москва закупала у Тбилиси косточковые, в основном персики - на 32,2 миллиона долларов, ягоды, по большей части клюкву, чернику, бруснику и так далее, - на 30 миллионов, а также цитрусовые, больше всего мандарины - на 22,6 миллиона. Кроме того, в заметных объемах в Россию приезжали грузинские яблоки и груши (6 миллионов долларов), лесные орехи (4,8 миллиона), инжир (1,5 миллиона) и виноград (1,1 миллиона). При этом Россия по итогам года стала главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов для Грузии. В пятерку основных покупателей также вошли Армения (27 миллионов), Италия (18,2 миллиона), Испания (14,6 миллиона) и Германия (12,6 миллиона).
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бизнес, россия, грузия
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ
08:20 02.02.2025
 
Россия нарастила покупку фруктов и ягод у Грузии до рекорда

Импорт Россией фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам 2024 года достиг рекорда

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Импорт Россией фруктов, ягод и орехов из Грузии по итогам прошлого года вырос до максимальных значений за всю историю торговли двух стран, больше всего Москва покупала персики, ягоды и мандарины, выяснило РИА Новости, изучив данные местной статслужбы.
Россия за весь 2024 год приобрела у Грузии фруктов, ягод и орехов на 98,7 миллиона долларов. Несмотря на то, что прирост за год составил всего 3,2%, этого хватило для того, чтобы импорт достиг исторического максимума.
Больше всего Москва закупала у Тбилиси косточковые, в основном персики - на 32,2 миллиона долларов, ягоды, по большей части клюкву, чернику, бруснику и так далее, - на 30 миллионов, а также цитрусовые, больше всего мандарины - на 22,6 миллиона.
Кроме того, в заметных объемах в Россию приезжали грузинские яблоки и груши (6 миллионов долларов), лесные орехи (4,8 миллиона), инжир (1,5 миллиона) и виноград (1,1 миллиона).
При этом Россия по итогам года стала главным рынком сбыта фруктов, ягод и орехов для Грузии. В пятерку основных покупателей также вошли Армения (27 миллионов), Италия (18,2 миллиона), Испания (14,6 миллиона) и Германия (12,6 миллиона).
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