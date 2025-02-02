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Замглавы политбюро ХАМАС посетит Москву в понедельник
Замглавы политбюро ХАМАС посетит Москву в понедельник - 02.02.2025, ПРАЙМ
Замглавы политбюро ХАМАС посетит Москву в понедельник
Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал агентству РИА Новости... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T16:34+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал агентству РИА Новости источник в делегации. "В понедельник", - ответил собеседник агентству. По его словам, запланированы переговоры в МИД России. В конце января в МИД РФ сообщили, что замглавы российского министерства Михаил Богданов обсудил по телефону с Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, выразив заинтересованность Москвы в их приоритетном освобождении.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ХАМАС
Замглавы политбюро ХАМАС посетит Москву в понедельник
Делегация ХАМАС во главе с замглавы политбюро посетит Москву в понедельник
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал агентству РИА Новости источник в делегации.
"В понедельник", - ответил собеседник агентству.
По его словам, запланированы переговоры в МИД России.
В конце января в МИД РФ сообщили, что замглавы российского министерства Михаил Богданов обсудил по телефону с Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, выразив заинтересованность Москвы в их приоритетном освобождении.
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