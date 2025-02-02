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Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию
Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию - 02.02.2025, ПРАЙМ
Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию
Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T00:36+0300
2025-02-02T00:36+0300
туризм
бизнес
россия
абхазия
рф
сергей кириенко
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СУХУМ, 2 фев - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, спад в последнее время связан с ноябрьскими событиями в Абхазии, после которых туристы стали осторожнее. "Это можно понять. Надеюсь, что все очень быстро пройдет, эмоции, связанные с выборной кампанией, быстро пройдут. В Абхазии живет мудрый народ, и если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, регулируемые законодательством, силовым путем, то все обеспокоенности, которые могут быть у туристов, которые любят Абхазию, мечтают провести отдых в летний период в Абхазии, все станет на свои места", - сказал Кириенко. Первый замруководителя администрации президента России сообщил, что эти вопросы обсуждались в ходе его поездки на встречах с руководством Абхазии, с ключевыми участниками общественных и политических процессов. "Мне кажется, все понимают, насколько важно для Абхазии такое мирное, устойчивое развитие. И думаю, что это снимет все вопросы у людей, которые планируют свой отдых этим летом в Абхазии. Есть все шансы, что сезон 2025 года может стать рекордным, что значит и рабочие места, и налоги, и хорошие возможности", - отметил Кириенко.
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туризм, бизнес, россия, абхазия, рф, сергей кириенко
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, РФ, Сергей Кириенко
00:36 02.02.2025
 
Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию

Кириенко: турпоток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным

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СУХУМ, 2 фев - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, спад в последнее время связан с ноябрьскими событиями в Абхазии, после которых туристы стали осторожнее.
"Это можно понять. Надеюсь, что все очень быстро пройдет, эмоции, связанные с выборной кампанией, быстро пройдут. В Абхазии живет мудрый народ, и если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, регулируемые законодательством, силовым путем, то все обеспокоенности, которые могут быть у туристов, которые любят Абхазию, мечтают провести отдых в летний период в Абхазии, все станет на свои места", - сказал Кириенко.
Первый замруководителя администрации президента России сообщил, что эти вопросы обсуждались в ходе его поездки на встречах с руководством Абхазии, с ключевыми участниками общественных и политических процессов.
"Мне кажется, все понимают, насколько важно для Абхазии такое мирное, устойчивое развитие. И думаю, что это снимет все вопросы у людей, которые планируют свой отдых этим летом в Абхазии. Есть все шансы, что сезон 2025 года может стать рекордным, что значит и рабочие места, и налоги, и хорошие возможности", - отметил Кириенко.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАБХАЗИЯРФСергей Кириенко
 
 
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