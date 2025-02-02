https://1prime.ru/20250202/kirienko-854606804.html

Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию

Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию - 02.02.2025, ПРАЙМ

Кириенко назвал условие для рекордного турпотока из России в Абхазию

Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T00:36+0300

2025-02-02T00:36+0300

2025-02-02T00:36+0300

туризм

бизнес

россия

абхазия

рф

сергей кириенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854606804.jpg?1738445799

СУХУМ, 2 фев - ПРАЙМ. Туристический поток из России в Абхазию в 2025 году может стать рекордным, если связанные с предвыборной кампанией вопросы в республике будут решаться в рамках закона, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, спад в последнее время связан с ноябрьскими событиями в Абхазии, после которых туристы стали осторожнее. "Это можно понять. Надеюсь, что все очень быстро пройдет, эмоции, связанные с выборной кампанией, быстро пройдут. В Абхазии живет мудрый народ, и если все будет в рамках закона, без попыток решать вопросы, регулируемые законодательством, силовым путем, то все обеспокоенности, которые могут быть у туристов, которые любят Абхазию, мечтают провести отдых в летний период в Абхазии, все станет на свои места", - сказал Кириенко. Первый замруководителя администрации президента России сообщил, что эти вопросы обсуждались в ходе его поездки на встречах с руководством Абхазии, с ключевыми участниками общественных и политических процессов. "Мне кажется, все понимают, насколько важно для Абхазии такое мирное, устойчивое развитие. И думаю, что это снимет все вопросы у людей, которые планируют свой отдых этим летом в Абхазии. Есть все шансы, что сезон 2025 года может стать рекордным, что значит и рабочие места, и налоги, и хорошие возможности", - отметил Кириенко.

абхазия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, абхазия, рф, сергей кириенко