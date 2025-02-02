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Куба ответила на заявления США о национализации компаний - 02.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Куба ответила на заявления США о национализации компаний
Куба ответила на заявления США о национализации компаний - 02.02.2025, ПРАЙМ
Куба ответила на заявления США о национализации компаний
Правительство Кубы в ответ на заявления госдепартамента США и ужесточение санкционной политики прокомментировало ключевую причину блокады, заявив, что... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T07:00+0300
2025-02-02T07:00+0300
мировая экономика
экономика
куба
сша
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МЕХИКО, 2 фев - ПРАЙМ. Правительство Кубы в ответ на заявления госдепартамента США и ужесточение санкционной политики прокомментировало ключевую причину блокады, заявив, что национализация компаний США на Кубе проводилась согласно международному праву, а Вашингтон отказался рассматривать справедливые процедуры компенсации. "Кубинская национализация проводилась в рамках законов, в строгом соответствии с конституцией нашей страны и в соответствии с международным правом. Все (случаи - ред.) национализации включали справедливые и адекватные процедуры компенсации, которые правительство Соединенных Штатов отказалось рассматривать", - говорится в заявлении кубинского МИД. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны. В заявлении для прессы было отмечено, что "администрация Трампа стремится к тому, чтобы граждане США имели возможность предъявлять частные иски, касающиеся незаконного оборота имущества, конфискованного кубинским режимом". Как отмечено в заявлении правительства Кубы, учитывая сотни миллиардов долларов ущерба от санкций, они давно готовы "найти решение этим претензиям и взаимную компенсацию". "Куба заключила и соблюдает глобальные соглашения о компенсациях с другими странами, которые в настоящее время инвестируют в нашу страну, такими как Испания, Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Франция", - указано в сообщении кубинского МИД. Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова. Аграрная реформа Фиделя Кастро ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия. В ответ на экспроприацию США в октябре 1960 года ввели торговое эмбарго против Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.
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40
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мировая экономика, куба, сша, вашингтон, мид, shell
Мировая экономика, Экономика, КУБА, США, ВАШИНГТОН, МИД, Shell
07:00 02.02.2025
 
Куба ответила на заявления США о национализации компаний

Правительство Кубы: национализация компаний США проводилась согласно международному праву

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МЕХИКО, 2 фев - ПРАЙМ. Правительство Кубы в ответ на заявления госдепартамента США и ужесточение санкционной политики прокомментировало ключевую причину блокады, заявив, что национализация компаний США на Кубе проводилась согласно международному праву, а Вашингтон отказался рассматривать справедливые процедуры компенсации.
"Кубинская национализация проводилась в рамках законов, в строгом соответствии с конституцией нашей страны и в соответствии с международным правом. Все (случаи - ред.) национализации включали справедливые и адекватные процедуры компенсации, которые правительство Соединенных Штатов отказалось рассматривать", - говорится в заявлении кубинского МИД.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны. В заявлении для прессы было отмечено, что "администрация Трампа стремится к тому, чтобы граждане США имели возможность предъявлять частные иски, касающиеся незаконного оборота имущества, конфискованного кубинским режимом".
Как отмечено в заявлении правительства Кубы, учитывая сотни миллиардов долларов ущерба от санкций, они давно готовы "найти решение этим претензиям и взаимную компенсацию".
"Куба заключила и соблюдает глобальные соглашения о компенсациях с другими странами, которые в настоящее время инвестируют в нашу страну, такими как Испания, Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Франция", - указано в сообщении кубинского МИД.
Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова.
Аграрная реформа Фиделя Кастро ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия.
В ответ на экспроприацию США в октябре 1960 года ввели торговое эмбарго против Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.
 
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