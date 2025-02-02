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Первый после победы на выборах визит Лукашенко совершит в Россию - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Первый после победы на выборах визит Лукашенко совершит в Россию
Первый после победы на выборах визит Лукашенко совершит в Россию - 02.02.2025, ПРАЙМ
Первый после победы на выборах визит Лукашенко совершит в Россию
Первый зарубежный визит после переизбрания президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в Российскую Федерацию, сообщил в беседе с ТВ-каналом "Беларусь... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T23:45+0300
2025-02-02T23:45+0300
политика
александр лукашенко
визит
россия
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МИНСК, 2 фев – ПРАЙМ. Первый зарубежный визит после переизбрания президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в Российскую Федерацию, сообщил в беседе с ТВ-каналом "Беларусь 1"глава президентской администрации Дмитрий Крутой.В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии, который прошел в минувшее воскресенье Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае переизбрания, заявил, что планирует поехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России, - сказал Крутой . Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1". Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. "Многих лидеров (зарубежных стран – ред.) мы ждем и в Беларуси", - сказал глава администрации президента. "Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", - подчеркнул он. Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.
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александр лукашенко, визит, россия
Политика, Александр Лукашенко, визит, РОССИЯ
23:45 02.02.2025
 
Первый после победы на выборах визит Лукашенко совершит в Россию

Крутой: Лукашенко совершит свой первый визит после переизбрания в Россию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 2 фев – ПРАЙМ. Первый зарубежный визит после переизбрания президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в Российскую Федерацию, сообщил в беседе с ТВ-каналом "Беларусь 1"глава президентской администрации Дмитрий Крутой.
В основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии, который прошел в минувшее воскресенье Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае переизбрания, заявил, что планирует поехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России, - сказал Крутой . Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. "Многих лидеров (зарубежных стран – ред.) мы ждем и в Беларуси", - сказал глава администрации президента. "Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", - подчеркнул он.
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Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.
 
ПолитикаАлександр ЛукашенковизитРОССИЯ
 
 
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