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Маск вскрыл правду о схемах финансирования Минфина США - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Маск вскрыл правду о схемах финансирования Минфина США
Маск вскрыл правду о схемах финансирования Минфина США - 02.02.2025, ПРАЙМ
Маск вскрыл правду о схемах финансирования Минфина США
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов США одобряло выплаты мошенникам и террористическим группировкам. Об этом заявил американский предприниматель Илон... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T08:56+0300
2025-02-02T08:56+0300
сша
финансы
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов США одобряло выплаты мошенникам и террористическим группировкам. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X."Команда Ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам", — написал в соцсети Маск.По словам предпринимателя, Минфин США практически никогда не отклонял выплаты злоумышленникам и опасным организациям.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности и поставил цель "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Тем не менее, позже Рамасвами сообщил об уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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сша, финансы, дональд трамп, илон маск
США, Финансы, Дональд Трамп, Илон Маск
08:56 02.02.2025
 
Маск вскрыл правду о схемах финансирования Минфина США

Маск: Минфин США одобрял выплаты террористам и мошенникам

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов США одобряло выплаты мошенникам и террористическим группировкам. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
"Команда Ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам", — написал в соцсети Маск.
По словам предпринимателя, Минфин США практически никогда не отклонял выплаты злоумышленникам и опасным организациям.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности и поставил цель "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Тем не менее, позже Рамасвами сообщил об уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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СШАФинансыДональд ТрампИлон Маск
 
 
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