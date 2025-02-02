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МИД Китая прокомментировал введение США новых пошлин

МИД Китая прокомментировал введение США новых пошлин - 02.02.2025, ПРАЙМ

МИД Китая прокомментировал введение США новых пошлин

МИД Китая, комментируя введение США новых пошлин на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T07:19+0300

2025-02-02T07:19+0300

2025-02-02T08:02+0300

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ПЕКИН, 2 фев - ПРАЙМ. МИД Китая, комментируя введение США новых пошлин на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. "Позиция Китая последовательна и тверда. В торговых и тарифных войнах нет победителей", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Там отметили, что введение США односторонних тарифов серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и не только не решает собственных проблем США, но и "не идет на пользу обеим сторонам и всему миру". "Китай - страна с одной из самых строгих и последовательно проводимых политик по борьбе с наркотиками. Фентанил - проблема США", - также подчеркнули в ведомстве. В заявлении отмечается, что Китай оказывал США поддержку в борьбе с проблемой фентанила. В частности, по просьбе США Китай в 2019 году официально объявил о внесении фентанила в список контролируемых веществ, став первой страной в мире, принявшей такие меры. Кроме того, отметили в ведомстве, Китай и США провели широкомасштабное сотрудничество в области борьбы с наркотиками, "достигнув значительных результатов, что является очевидным фактом". "США должны объективно и рационально рассматривать и решать свою проблему фентанила, а не угрожать другим странам введением тарифов. Использование тарифов не является конструктивным подходом и неизбежно повлияет и нанесет ущерб дальнейшему сотрудничеству между странами в борьбе с наркотиками", - подчеркнул МИД. В ведомстве также отметили, что "Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, сохранить достигнутую с трудом позитивную обстановку в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".

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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, мид, мид китая, мид кнр