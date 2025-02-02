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Россия открыта к диалогу с Молдавией, заявил посол РФ в Кишиневе - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Россия открыта к диалогу с Молдавией, заявил посол РФ в Кишиневе
Россия открыта к диалогу с Молдавией, заявил посол РФ в Кишиневе - 02.02.2025, ПРАЙМ
Россия открыта к диалогу с Молдавией, заявил посол РФ в Кишиневе
Москва готова к равноправному и конструктивному диалогу с Кишиневом. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T11:43+0300
2025-02-02T11:43+0300
политика
россия
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 2 фев - ПРАЙМ. Москва готова к равноправному и конструктивному диалогу с Кишиневом. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров"Россия открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Кишиневом. Это отвечает интересам самих молдаван, учитывая нашу историческую и духовную общность, традиционные экономические связи, а также проживающую в нашей стране многочисленную молдавскую диаспору", - говорится в заявлении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства. По мнению Озерова, рано или поздно Запад придет к пониманию того, что ему необходимо совместно c Россией выстраивать новую модель экономических связей и безопасности на евразийском континенте. "Молдавия бы только выиграла от участия в таком диалоге как суверенное и нейтральное государство", - подчеркнул дипломат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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россия, молдавия, кишинев, москва
Политика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, МОСКВА
11:43 02.02.2025
 
Россия открыта к диалогу с Молдавией, заявил посол РФ в Кишиневе

Посол РФ в Молдавии: Москва открыта к равноправному диалогу с Кишиневом

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 2 фев - ПРАЙМ. Москва готова к равноправному и конструктивному диалогу с Кишиневом. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров
"Россия открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Кишиневом. Это отвечает интересам самих молдаван, учитывая нашу историческую и духовную общность, традиционные экономические связи, а также проживающую в нашей стране многочисленную молдавскую диаспору", - говорится в заявлении Озерова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
По мнению Озерова, рано или поздно Запад придет к пониманию того, что ему необходимо совместно c Россией выстраивать новую модель экономических связей и безопасности на евразийском континенте.
"Молдавия бы только выиграла от участия в таком диалоге как суверенное и нейтральное государство", - подчеркнул дипломат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
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