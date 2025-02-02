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Британская компания решила оспорить передачу ее складов Росимуществу

Британская компания решила оспорить передачу ее складов Росимуществу - 02.02.2025, ПРАЙМ

Британская компания решила оспорить передачу ее складов Росимуществу

Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T22:21+0300

2025-02-02T22:21+0300

2025-02-02T22:21+0300

происшествия

великобритания

росимущество

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МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Британская компания Raven Russia не согласна с тем, что ее 16 складских комплексов подлежат передаче Росимуществу, она пообещала обжаловать решение суда. Тридцать первого января в Арбитражном суде Москвы прошли слушания по иску Генпрокуратуры РФ, которая требовала признать незаконной передачу Raven Property Group своих российских складских активов местному менеджменту. Заседание проходило в закрытом режиме. По данным Raven Russia, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В открытом доступе решение не публиковалось. "Шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу", - говорится в комментарии компании по итогам прошедшего судебного заседания. В Raven Russia также добавили, что считают решение суда незаконным и необоснованным. В компании указали на нарушения в ходе судебного процесса, включая отказ удовлетворить ходатайства, пригласить к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, которые хотели изъять в пользу государства, а также закрытие судебного заседания. Raven Russia пообещала обжаловать решение суда и продолжить исполнять обязательства перед арендаторами и партнерами. Летом 2024 года Генпрокуратура подала иск в суд, попросив признать недействительным опционное соглашение от 17 марта 2022 года, заключенное между Raven Property Group Limited, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым. Кроме них, ответчиками в иске были указаны зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited. Согласно соглашению между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, последние получили 92% и 8% акций Phoenix. На суде 31 января представитель истца заявил, что сделка по приобретению иностранных компаний была притворной и прикрывала сделку по получению контроля над российскими стратегическими предприятиями. Ответчики отметили, что цель сделки состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний.

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великобритания, росимущество