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В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ
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В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T12:03+0300
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курск
ракетная опасность
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КУРСК, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
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курск, ракетная опасность
КУРСК, ракетная опасность
12:03 02.02.2025
 
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность

Оперштаб Курской области объявил о ракетной опасности на всей территории региона

© Фото : Unsplash/Dmitry BurdakovВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© Фото : Unsplash/Dmitry Burdakov
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КУРСК, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
09:32
 
КУРСКракетная опасность
 
 
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