https://1prime.ru/20250202/opasnost-854611598.html
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T12:03+0300
2025-02-02T12:03+0300
2025-02-02T12:03+0300
курск
ракетная опасность
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КУРСК, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html
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курск, ракетная опасность
КУРСК, ракетная опасность
В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность
Оперштаб Курской области объявил о ракетной опасности на всей территории региона
КУРСК, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
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