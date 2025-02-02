https://1prime.ru/20250202/opasnost-854611598.html

В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность

В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность - 02.02.2025, ПРАЙМ

В Курской области оперативный штаб объявил ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T12:03+0300

2025-02-02T12:03+0300

2025-02-02T12:03+0300

курск

ракетная опасность

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989107_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7427545eb21c5837eaaa8be94180a56a.jpg

КУРСК, 2 фев - ПРАЙМ. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.

https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курск, ракетная опасность