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Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности
Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности - 02.02.2025, ПРАЙМ
Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T12:25+0300
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воронеж
опасность
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в Telegram-канале.
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воронеж, опасность
Воронеж, опасность
12:25 02.02.2025
 
Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности

Гусев: в Воронежской области объявлена авиационная опасность

© РИА Новости . Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Усольцев
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в Telegram-канале.
Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Губернатор Воронежской области предупредил о ракетной опасности
30 января, 16:54
 
Воронежопасность
 
 
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