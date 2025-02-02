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Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности

Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности - 02.02.2025, ПРАЙМ

Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности

Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T12:25+0300

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2025-02-02T12:25+0300

воронеж

опасность

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — написал Гусев в Telegram-канале.

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воронеж, опасность