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Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор
Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор - 02.02.2025, ПРАЙМ
Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 46 минут. | 02.02.2025, ПРАЙМ
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 46 минут. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 12.15 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 13.01 мск. "Отбой авиационной опасности в регионе!" - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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россия, воронеж
РОССИЯ, Воронеж
13:08 02.02.2025
 
Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор

Губернатор Воронежской области объявил отмену авиационной опасности в регионе

© РИА Новости . Кирилл Усольцев | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Усольцев
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 46 минут.
Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 12.15 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 13.01 мск.
"Отбой авиационной опасности в регионе!" - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Воронеж - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Губернатор Воронежской области предупредил об авиационной опасности
12:25
 
РОССИЯВоронеж
 
 
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