https://1prime.ru/20250202/opasnost-854612382.html

Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор

Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор - 02.02.2025, ПРАЙМ

Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 46 минут. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T13:08+0300

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 46 минут. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 12.15 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 13.01 мск. "Отбой авиационной опасности в регионе!" - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

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россия, воронеж