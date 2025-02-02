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Губернатор Воронежской области предупредил о новой авиационной опасности
Губернатор Воронежской области предупредил о новой авиационной опасности - 02.02.2025, ПРАЙМ
Губернатор Воронежской области предупредил о новой авиационной опасности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о повторном сигнале авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T15:39+0300
2025-02-02T15:39+0300
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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о повторном сигнале авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 12.15 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 13.01 мск. Повторный сигнал был запущен в 15.16 мск. "В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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воронеж, россия, опасность
Воронеж, РОССИЯ, опасность
Губернатор Воронежской области предупредил о новой авиационной опасности
Гусев: в Воронежской области объявлена повторная авиационная опасность
ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о повторном сигнале авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии.
Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 12.15 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 13.01 мск. Повторный сигнал был запущен в 15.16 мск.
"В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Авиационная опасность отменена в Воронежской области, заявил губернатор