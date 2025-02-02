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Авиационная опасность отменена в Воронежской области в воскресенье

Авиационная опасность отменена в Воронежской области в воскресенье - 02.02.2025, ПРАЙМ

Авиационная опасность отменена в Воронежской области в воскресенье

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 2 часа 23 минуты. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T17:49+0300

2025-02-02T17:49+0300

2025-02-02T17:49+0300

воронеж

россия

опасность

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ВОРОНЕЖ, 2 фев - ПРАЙМ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 2 часа 23 минуты. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье, в 12.15 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 13.01 мск. Повторный сигнал был запущен в 15.16 мск. Его отменили спустя 2 часа 23 минуты, в 17.39 мск. "Отбой авиационной опасности в регионе!", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

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воронеж, россия, опасность