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В Ozon сообщили о судьбе фейкового сайта маркетплейса - 02.02.2025, ПРАЙМ
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В Ozon сообщили о судьбе фейкового сайта маркетплейса
В Ozon сообщили о судьбе фейкового сайта маркетплейса - 02.02.2025, ПРАЙМ
В Ozon сообщили о судьбе фейкового сайта маркетплейса
Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T21:55+0300
2025-02-02T21:56+0300
происшествия
ozon
фейковые сайты
блокировка
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее в воскресенье МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через мессенджер. Если пользователь переходил в мессенджер, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным. "Фишинговый сайт был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после нашего обращения. Ozon вместе с партнерами отслеживает тысячи интернет-ресурсов, находит среди них подозрительные и оперативно блокирует их", - сказали в компании. Там же добавили, что пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.
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ozon, фейковые сайты, блокировка
Происшествия, Ozon, фейковые сайты, блокировка
21:55 02.02.2025 (обновлено: 21:56 02.02.2025)
 
В Ozon сообщили о судьбе фейкового сайта маркетплейса

Маркетплейс: хостинг-провайдер заблокировал фейковый сайт Ozon

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСлужба доставки Ozon
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Фишинговый сайт, мимикрирующий под Ozon, был заблокирован хостинг-провайдером - компания регулярно отслеживает и блокирует подобные ресурсы, пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в воскресенье МВД РФ сообщило о том, что кибермошенники организовали фишинговую атаку от имени Ozon. На сайте предлагалось получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с "личным менеджером" через мессенджер. Если пользователь переходил в мессенджер, злоумышленники получали доступ к его учетной записи и конфиденциальным данным.
"Фишинговый сайт был заблокирован хостинг-провайдером через 15 минут после нашего обращения. Ozon вместе с партнерами отслеживает тысячи интернет-ресурсов, находит среди них подозрительные и оперативно блокирует их", - сказали в компании.
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Там же добавили, что пользователям следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.
 
ПроисшествияOzonфейковые сайтыблокировка
 
 
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