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Рубио передал президенту Панамы требования Трампа
Рубио передал президенту Панамы требования Трампа - 02.02.2025, ПРАЙМ
Рубио передал президенту Панамы требования Трампа
Государственный секретарь США Марко Рубио передал президенту Панамы Хосе Раулю, что президент США Дональд Трамп не намерен сохранять статус-кво относительно... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T22:31+0300
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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио передал президенту Панамы Хосе Раулю, что президент США Дональд Трамп не намерен сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии КНР. Об этом сообщили в Госдепартаменте.Как отмечается, Рубио проинформировал панамского президента о предварительном решении Трампа о том, что сложившееся к сегодняшнему дню положение влияния и контроля Компартии Китая над районом Панамского канала является угрозой для канала и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.Вместе с тем в сообщении Госдепартамента говорится, что Рубио объяснил президенту Раулю, что для Соединенных Штатов статус-кво неприемлем, и если в ближайшее время ситуация соответствующим образом не будет изменена, Вашингтону "потребуется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором".
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марк рубио, панамский канал, дональд трамп
Политика, Марк Рубио, Панамский канал, Дональд Трамп
Рубио передал президенту Панамы требования Трампа
Госдеп: Рубио передал президенту Панамы требования Трампа относительно канала
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио передал президенту Панамы Хосе Раулю, что президент США Дональд Трамп не намерен сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии КНР. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
Как отмечается, Рубио проинформировал панамского президента о предварительном решении Трампа о том, что сложившееся к сегодняшнему дню положение влияния и контроля Компартии Китая над районом Панамского канала является угрозой для канала и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.
Трамп пригрозил вернуть США Панамский канал
Вместе с тем в сообщении Госдепартамента говорится, что Рубио объяснил президенту Раулю, что для Соединенных Штатов статус-кво неприемлем, и если в ближайшее время ситуация соответствующим образом не будет изменена, Вашингтону "потребуется принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором".