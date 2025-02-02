Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию - 02.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250202/peregovory-854609607.html
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию - 02.02.2025, ПРАЙМ
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он поделился в в своем... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:21+0300
2025-02-02T09:21+0300
политика
россия
вячеслав володин
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848100421_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_99badc3a498ff420616558b0b871c9b3.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он поделился в в своем Telegram-канале."Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида её пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал Володин. Он также подчеркнул, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились. "Индия — стратегический партнёр. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.
https://1prime.ru/20250130/soglashenie-854566407.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848100421_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b94813c043f36b7846e7cc1b6256431.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вячеслав володин, индия
Политика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, ИНДИЯ
09:21 02.02.2025
 
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию

Вячеслав Володин посетит в воскресенье Индию, где проведет переговоры

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он поделился в в своем Telegram-канале.
"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида её пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал Володин.
Он также подчеркнул, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились.
"Индия — стратегический партнёр. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Россия и Индия обсудят подписание соглашения в области миграции
30 января, 17:45
 
ПолитикаРОССИЯВячеслав ВолодинИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала