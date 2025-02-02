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Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию - 02.02.2025, ПРАЙМ
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он поделился в в своем... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:21+0300
2025-02-02T09:21+0300
2025-02-02T09:21+0300
политика
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он поделился в в своем Telegram-канале."Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида её пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал Володин. Он также подчеркнул, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились. "Индия — стратегический партнёр. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.
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россия, вячеслав володин, индия
Политика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, ИНДИЯ
Председатель Госдумы Володин в воскресенье посетит Индию
Вячеслав Володин посетит в воскресенье Индию, где проведет переговоры
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. Об этом он поделился в в своем Telegram-канале.
"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида её пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал Володин.
Он также подчеркнул, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились.
"Индия — стратегический партнёр. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил Володин.
Россия и Индия обсудят подписание соглашения в области миграции