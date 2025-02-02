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Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая
Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая - 02.02.2025, ПРАЙМ
Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая
Пошлины на китайскую продукцию, которые ввели США по инициативе президента страны Дональда Трампа, говорят о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T15:32+0300
2025-02-02T15:35+0300
политика
сша
пошлины
китай
экспертное мнение
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Пошлины на китайскую продукцию, которые ввели США по инициативе президента страны Дональда Трампа, говорят о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем. Такое мнение в соцсети Х высказал военный аналитик, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Комментируя американские торговые меры в отношении Китая, он, в частности, отметил: "Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства".По мнению бывшего морпеха, введение пошлин в отношении канадских и мексиканских товаров тоже нацелены на дальнейшее дистанцирование Соединенных Штатов от Поднебесной. При этом объявленная Трампом война наркокартелям и нелегальным мигрантам, на взгляд Берлетика, лишь предлоги.
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китай
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сша, пошлины, китай, экспертное мнение
Политика, США, пошлины, КИТАЙ, экспертное мнение
15:32 02.02.2025 (обновлено: 15:35 02.02.2025)
 
Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая

Экс-морпех Берлетик: торговые меры Трампа говорят о подготовке к войне США с КНР

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© AFP / Jason Lee/Pool
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Пошлины на китайскую продукцию, которые ввели США по инициативе президента страны Дональда Трампа, говорят о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем. Такое мнение в соцсети Х высказал военный аналитик, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.
Комментируя американские торговые меры в отношении Китая, он, в частности, отметил: "Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства".
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
МИД Китая прокомментировал введение США новых пошлин
07:19
По мнению бывшего морпеха, введение пошлин в отношении канадских и мексиканских товаров тоже нацелены на дальнейшее дистанцирование Соединенных Штатов от Поднебесной. При этом объявленная Трампом война наркокартелям и нелегальным мигрантам, на взгляд Берлетика, лишь предлоги.
 
ПолитикаСШАпошлиныКИТАЙэкспертное мнение
 
 
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