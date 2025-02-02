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Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая

Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая - 02.02.2025, ПРАЙМ

Американские эксперты раскрыли реальную цель пошлин США в отношении Китая

Пошлины на китайскую продукцию, которые ввели США по инициативе президента страны Дональда Трампа, говорят о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T15:32+0300

2025-02-02T15:32+0300

2025-02-02T15:35+0300

политика

сша

пошлины

китай

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Пошлины на китайскую продукцию, которые ввели США по инициативе президента страны Дональда Трампа, говорят о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем. Такое мнение в соцсети Х высказал военный аналитик, офицер Корпуса морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Комментируя американские торговые меры в отношении Китая, он, в частности, отметил: "Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства".По мнению бывшего морпеха, введение пошлин в отношении канадских и мексиканских товаров тоже нацелены на дальнейшее дистанцирование Соединенных Штатов от Поднебесной. При этом объявленная Трампом война наркокартелям и нелегальным мигрантам, на взгляд Берлетика, лишь предлоги.

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сша, пошлины, китай, экспертное мнение