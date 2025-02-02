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Эксперт КНР рассказал о последствиях пошлин Трампа для США

Эксперт КНР рассказал о последствиях пошлин Трампа для США - 02.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт КНР рассказал о последствиях пошлин Трампа для США

Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T10:15+0300

2025-02-02T10:15+0300

2025-02-02T10:15+0300

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ПЕКИН, 2 фев - ПРАЙМ. Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться с их последствиями. Мнением поделился с агентством РИА Новости директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД КНР в свою очередь заявил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей". "Стратегия, стиль Трампа заключаются в том, что он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому (изначально) он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако экономика США не смогла бы выдержать такого удара, так как 90% издержек от тарифов лягут на плечи американских потребителей. Ему все же надо заботиться об экономике страны", - сказал Ван Ивэй. По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом, он выполняет свои предвыборные обещания поддерживать ведущую роль простых американцев и традиционных ценностей". "Первоначально пошлины были нацелены на сбалансирование торгового дефицита, а сейчас они направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики", проведение так называемых стратегических игр между США и Китаем", - добавил Ван Ивэй. Также эксперт отметил, что с юридической и моральной точки зрения Китай будет опираться на принципы многосторонней торговли в рамках ВТО. "С практической стороны, Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие требования США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. Это заставит как американских потребителей, так и производителей, импортеров столкнуться с последствиями тарифов, введенных Трампом. Это касается наших законных прав и интересов, то, к чему мы вынуждены были прибегнуть", - отметил Ван Ивэй.

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