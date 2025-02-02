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Пошлины ЕС на удобрения РФ не поможет отрасли в Европе, считают в Норвегии

Пошлины ЕС на удобрения РФ не поможет отрасли в Европе, считают в Норвегии - 02.02.2025, ПРАЙМ

Пошлины ЕС на удобрения РФ не поможет отрасли в Европе, считают в Норвегии

Введение пошлин на российские удобрения со стороны Европейского союза не поможет европейской отрасли легко восстановиться после сокращения производства, считает | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T11:58+0300

2025-02-02T11:58+0300

2025-02-02T11:58+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Введение пошлин на российские удобрения со стороны Европейского союза не поможет европейской отрасли легко восстановиться после сокращения производства, считает Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International - одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Ранее, 28 января, еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии. Теперь это предложение будет рассмотрено Европарламентом и Евросоветом. По мнению главы Yara, поскольку цены на природный газ в Европе "на 345% выше, чем в США, и еще больше, чем в России", у европейских производителей может возникнуть соблазн перенести свою деятельность на другую сторону Атлантики. "ЕС затянул с действиями… Такие отрасли это не рестораны во времена коронавируса, когда можно было закрыться, а потом при изменении обстоятельств открыться вновь. Когда вы переносите производство в другое место и инвестируете в новые объекты, они остаются", - приводит газета Financial Times слова Хольсетхера. Сельхозпроизводители Европейского союза ранее выступили категорически против новых заградительных пошлин на российские удобрения, которые предложила ввести Еврокомиссия, они считают, что пошлины резко негативно скажутся на производстве и конкурентоспособности фермеров, приведут к росту цен и ухудшат ситуацию в отрасли. Ранее издание Politico писало, что возможное введение Евросоюзом новых заградительных пошлин на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии может оказаться "тройным промахом".

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европа, ес, россия, белоруссия, удобрения