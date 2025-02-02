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Глава МИД Норвегии раскритиковал введение Трампом пошлин

Глава МИД Норвегии раскритиковал введение Трампом пошлин - 02.02.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Норвегии раскритиковал введение Трампом пошлин

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая неразумным. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T12:39+0300

2025-02-02T12:39+0300

2025-02-02T12:39+0300

политика

сша

дональд трамп

норвегия

пошлины

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде назвал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая неразумным. "Решение Трампа повысить пошлины неразумно... Это будет иметь огромные последствия, и те, кто голосовал за Трампа, поймут, что кленовый сироп из Канады и авокадо из Мексики внезапно станут дороже", - заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

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сша, дональд трамп, норвегия, пошлины