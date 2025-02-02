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В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, СМИ сообщили о 6 пострадавших
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, СМИ сообщили о 6 пострадавших - 02.02.2025, ПРАЙМ
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, СМИ сообщили о 6 пострадавших
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния. Телеканал CBS со ссылкой на... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:16+0300
2025-02-02T09:16+0300
2025-02-02T09:16+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния. Телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщил, что на данный момент по меньшей мере шесть человек пострадали. "Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали", - сообщается на сайте телеканала. Согласно данным телеканала, инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация. "Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами", - приводит телеканал рекомендации местных органов здравоохранения жителям близлежащих районов.
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Происшествия, Калифорния, США
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, СМИ сообщили о 6 пострадавших
CBS
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния. Телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщил, что на данный момент по меньшей мере шесть человек пострадали.
"Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали", - сообщается на сайте телеканала.
Согласно данным телеканала, инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация.
"Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами", - приводит телеканал рекомендации местных органов здравоохранения жителям близлежащих районов.
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