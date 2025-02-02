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В Сумской области ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры - 02.02.2025, ПРАЙМ
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В Сумской области ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры
В Сумской области ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры - 02.02.2025, ПРАЙМ
В Сумской области ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры
Объект инфраструктуры поражен в ночь на воскресенье в Сумской области Украины, на месте начался масштабный пожар, он был ликвидирован, следует из заявлений... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T11:26+0300
2025-02-02T11:26+0300
пожар
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Объект инфраструктуры поражен в ночь на воскресенье в Сумской области Украины, на месте начался масштабный пожар, он был ликвидирован, следует из заявлений украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Сум. ГСЧС Украины не сообщала о возникновении пожара, заявив лишь о ликвидации возгорания в воскресенье днем. "На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный вражеским ударом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС Украины. Тип объекта не указывается, заявляется о "стремительном распространении огня и высокой пожарной нагрузке". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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пожар, россия, украина, всу
пожар, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
11:26 02.02.2025
 
В Сумской области ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры

ГСЧС Украины: в Сумской области поражен объект инфраструктуры, на месте начался пожар

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Объект инфраструктуры поражен в ночь на воскресенье в Сумской области Украины, на месте начался масштабный пожар, он был ликвидирован, следует из заявлений украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ранее в ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в районе Сум. ГСЧС Украины не сообщала о возникновении пожара, заявив лишь о ликвидации возгорания в воскресенье днем.
"На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный вражеским ударом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС Украины.
Тип объекта не указывается, заявляется о "стремительном распространении огня и высокой пожарной нагрузке".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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пожарРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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