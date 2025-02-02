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На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов"

На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов" - 02.02.2025, ПРАЙМ

На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов"

На северо-востоке Москвы загорелся склад, данных о пострадавших не поступало, передала пресс-служба московского главка МЧС. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T20:43+0300

2025-02-02T20:43+0300

2025-02-02T20:48+0300

происшествия

москва

склад

пожар

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. На северо-востоке Москвы загорелся склад, данных о пострадавших не поступало, передала пресс-служба московского главка МЧС. "Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы", - указывается в сообщении спасателей. При этом сначала в МЧС заявили, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров, но позже было уточнено, что склад загорелся на 250 "квадратах".Также в МЧС сообщили, что в настоящий момент с возгоранием борются 53 специалиста и 14 единиц техники, никакой информации о пострадавших не поступало.

https://1prime.ru/20250126/investigation-854455052.html

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москва, склад, пожар