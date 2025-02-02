https://1prime.ru/20250202/pozhar-854617569.html
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли - 02.02.2025, ПРАЙМ
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли
Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T21:16+0300
2025-02-02T21:16+0300
2025-02-02T21:16+0300
происшествия
москва
склад
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/84050/40/840504050_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_3fca1c3ce626fa5c196d659269f42e63.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура. Как ранее сообщили в МЧС, склад загорелся на площади 250 квадратных метров, с огнем борются 53 специалиста и 14 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.В сообщении прокуратуры указывается: "Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения". При этом отмечается, что установление обстоятельств пожара взято под контроль Останкинской межрайонной прокуратурой.
https://1prime.ru/20250202/pozhar-854617426.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84050/40/840504050_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_71f15f12b2f37df851e7d307679b2a3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, склад, пожар
Происшествия, МОСКВА, склад, пожар
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли
Прокуратура: пожар на складе в Москве вызвал частичное обрушение кровли
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура.
Как ранее сообщили в МЧС, склад загорелся на площади 250 квадратных метров, с огнем борются 53 специалиста и 14 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.
В сообщении прокуратуры указывается: "Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения".
На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов"
При этом отмечается, что установление обстоятельств пожара взято под контроль Останкинской межрайонной прокуратурой.