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Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли

Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли - 02.02.2025, ПРАЙМ

Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли

Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T21:16+0300

2025-02-02T21:16+0300

2025-02-02T21:16+0300

происшествия

москва

склад

пожар

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура. Как ранее сообщили в МЧС, склад загорелся на площади 250 квадратных метров, с огнем борются 53 специалиста и 14 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.В сообщении прокуратуры указывается: "Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения". При этом отмечается, что установление обстоятельств пожара взято под контроль Останкинской межрайонной прокуратурой.

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москва, склад, пожар