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Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли - 02.02.2025, ПРАЙМ
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли
Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T21:16+0300
2025-02-02T21:16+0300
происшествия
москва
склад
пожар
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура. Как ранее сообщили в МЧС, склад загорелся на площади 250 квадратных метров, с огнем борются 53 специалиста и 14 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.В сообщении прокуратуры указывается: "Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения". При этом отмечается, что установление обстоятельств пожара взято под контроль Останкинской межрайонной прокуратурой.
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москва, склад, пожар
Происшествия, МОСКВА, склад, пожар
21:16 02.02.2025
 
Пожар на северо-востоке Москвы вызвал частичное обрушение кровли

Прокуратура: пожар на складе в Москве вызвал частичное обрушение кровли

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы привело к частичному обрушению кровли, передает столичная прокуратура.
Как ранее сообщили в МЧС, склад загорелся на площади 250 квадратных метров, с огнем борются 53 специалиста и 14 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.
В сообщении прокуратуры указывается: "Идет тушение пожара. Произошло частичное обрушение кровли строения".
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов"
20:43
При этом отмечается, что установление обстоятельств пожара взято под контроль Останкинской межрайонной прокуратурой.
 
ПроисшествияМОСКВАскладпожар
 
 
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