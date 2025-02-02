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На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе
На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе - 02.02.2025, ПРАЙМ
На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе
Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м, сообщается в в Telegram-канале МЧС РФ. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T21:50+0300
2025-02-02T21:50+0300
2025-02-02T21:50+0300
происшествия
москва
склад
пожар
локализация
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м, сообщается в в Telegram-канале МЧС РФ.Как сообщалось ранее, с огнем на складе борются 53 специалиста и 14 единиц техники, данных о пострадавших не поступало. Согласно новому сообщению, огнеборцы локализовали пожар в Москве на 250 кв. м, на 150 кв. м обрушилась кровля. При этом уточняется, что никто не пострадал.
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москва, склад, пожар, локализация
Происшествия, МОСКВА, склад, пожар, локализация
На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе
МЧС: пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м, сообщается в в Telegram-канале МЧС РФ.
Как сообщалось ранее, с огнем на складе борются 53 специалиста и 14 единиц техники, данных о пострадавших не поступало.
На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов"
Согласно новому сообщению, огнеборцы локализовали пожар в Москве на 250 кв. м, на 150 кв. м обрушилась кровля. При этом уточняется, что никто не пострадал.