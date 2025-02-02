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На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе - 02.02.2025, ПРАЙМ
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На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе
На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе - 02.02.2025, ПРАЙМ
На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе
Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м, сообщается в в Telegram-канале МЧС РФ. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T21:50+0300
2025-02-02T21:50+0300
происшествия
москва
склад
пожар
локализация
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м, сообщается в в Telegram-канале МЧС РФ.Как сообщалось ранее, с огнем на складе борются 53 специалиста и 14 единиц техники, данных о пострадавших не поступало. Согласно новому сообщению, огнеборцы локализовали пожар в Москве на 250 кв. м, на 150 кв. м обрушилась кровля. При этом уточняется, что никто не пострадал.
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москва, склад, пожар, локализация
Происшествия, МОСКВА, склад, пожар, локализация
21:50 02.02.2025
 
На северо-востоке Москвы локализовали пожар на складе

МЧС: пожар на складе на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар на складе во Владивостоке
Крупный пожар на складе во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Возгорание на складе на 3-й улице Марьиной Рощи на северо-востоке Москвы локализовали на площади 250 кв. м, сообщается в в Telegram-канале МЧС РФ.
Как сообщалось ранее, с огнем на складе борются 53 специалиста и 14 единиц техники, данных о пострадавших не поступало.
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
На северо-востоке Москвы загорелся склад на площади 250 "квадратов"
20:43
Согласно новому сообщению, огнеборцы локализовали пожар в Москве на 250 кв. м, на 150 кв. м обрушилась кровля. При этом уточняется, что никто не пострадал.
 
ПроисшествияМОСКВАскладпожарлокализация
 
 
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