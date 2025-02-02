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Президент Мексики поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры"
Президент Мексики поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" - 02.02.2025, ПРАЙМ
Президент Мексики поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры"
Добавлены подробности в третьем абзаце. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T04:57+0300
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Добавлены подробности в третьем абзаце.
МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.
"Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в своем блоге в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.
"Категорически отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию. Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие", - говорится в сообщении Шейнбаум.
Политик предложила США начать борьбу с уличной наркоторговлей и отмыванием доходов от нее у себя дома, начать кампании профилактики и работу с молодежью, отметив, что проблема употребления и распространения наркотиков в США, а также беспорядочного назначения медицинских препаратов "не решается".
"Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами. Мексика не хочет, чтобы фентанил попадал не только в США, но и куда-либо еще. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят бороться с преступными группировками,... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и, прежде всего, уважения суверенитета, который не подлежит обсуждению", - добавила Шейнбаум.
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мировая экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА, Дональд Трамп
Президент Мексики поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры"
Президент Мексики Шейнбаум поручила министру экономики задействовать нетарифные меры
Добавлены подробности в третьем абзаце.
МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.
"Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в своем блоге в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, он заявил, что объявленные террористами наркокартели "находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение" США.
"Категорически отвергаем клевету Белого дома на мексиканское правительство с обвинениями в связях с преступными организациями, а также любые вторжения на нашу территорию. Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие", - говорится в сообщении Шейнбаум.
Политик предложила США начать борьбу с уличной наркоторговлей и отмыванием доходов от нее у себя дома, начать кампании профилактики и работу с молодежью, отметив, что проблема употребления и распространения наркотиков в США, а также беспорядочного назначения медицинских препаратов "не решается".
"Мексика не хочет конфронтации. Мы исходим из сотрудничества между соседними странами. Мексика не хочет, чтобы фентанил попадал не только в США, но и куда-либо еще. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят бороться с преступными группировками,... мы должны комплексно работать вместе на принципах общей ответственности, взаимного доверия, сотрудничества и, прежде всего, уважения суверенитета, который не подлежит обсуждению", - добавила Шейнбаум.