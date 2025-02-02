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Глава правительства ПМР запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм
Глава правительства ПМР запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм - 02.02.2025, ПРАЙМ
Глава правительства ПМР запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм
Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм в ПМР. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T15:17+0300
2025-02-02T15:17+0300
2025-02-02T15:17+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм в ПМР. "Запретить отпуск электрической энергии резидентам свободной экономической зоны развития блокчейн-технологий", - говорится в подписанном Розенбергом распоряжении, опубликованном на сайте министерства юстиции ПМР. Как отмечается в документе, решение было принято в целях обеспечения рационального потребления природного газа и других энергоресурсов в условиях энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье в январе действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления при минусовой температуре на улице. Глава ПМР Вадим Красносельский в субботу заявил, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ. Он также добавил, что продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР. Лидер Приднестровья сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло.
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приднестровье, электроэнергия
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, электроэнергия
Глава правительства ПМР запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм
Розенберг: подача электроэнергии для майтинг-ферм в Приднестровье запрещена
ТИРАСПОЛЬ, 2 фев - ПРАЙМ. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Розенберг запретил подавать электроэнергию для майнинг-ферм в ПМР.
"Запретить отпуск электрической энергии резидентам свободной экономической зоны развития блокчейн-технологий", - говорится в подписанном Розенбергом распоряжении, опубликованном на сайте министерства юстиции ПМР.
Как отмечается в документе, решение было принято в целях обеспечения рационального потребления природного газа и других энергоресурсов в условиях энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье в январе действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления при минусовой температуре на улице.
Глава ПМР Вадим Красносельский в субботу заявил, что в Приднестровье поступит европейский гуманитарный газ. Он также добавил, что продолжаются переговоры с РФ и Венгрией о поставках газа в ПМР. Лидер Приднестровья сообщил, что Молдавская ГРЭС в субботу возобновит генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света - прекращены, а в воскресенье в жилые дома поступит тепло.
В Приднестровье прекращены веерные отключения электричества