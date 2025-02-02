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Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин
Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин - 02.02.2025, ПРАЙМ
Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин
У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T12:53+0300
2025-02-02T12:53+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время - (Жак) Ширак. В Германии - Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер - кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, москва, владимир путин, ес
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС
12:53 02.02.2025
 
Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин

Путин: у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за свое мнение

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время - (Жак) Ширак. В Германии - Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер - кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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