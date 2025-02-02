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Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин
Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин - 02.02.2025, ПРАЙМ
Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин
У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T12:53+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время - (Жак) Ширак. В Германии - Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер - кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС
Лидеры Европы растеряли мужество бороться за свое мнение, заявил Путин
Путин: у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за свое мнение
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время - (Жак) Ширак. В Германии - Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер - кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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