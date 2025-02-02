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Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана - 02.02.2025, ПРАЙМ
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия в январе-ноябре прошлого года приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом предшествующего... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T07:16+0300
2025-02-02T07:16+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года втрое, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. Россия является крупнейшим импортером казахстанского сливочного масла - страна потребляет практически весь экспорт этого продукта из республики. На втором месте в рейтинге импортеров находится Туркмения, но объемы ее закупок по сравнению с российскими - на уровне статистической погрешности (14,5 тонны). Кроме сливочного масла, Россия активно потребляет кисломолочную продукцию казахстанского производства, такую, как пахта, йогурт и кефир - за неполный 2024 год импорт составил 5,85 тысячи тонн, что на 14% превзошло уровень предшествующего года. На Россию приходится самая большая доля экспорта данной продукции - 40%.
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бизнес, россия, москва, казахстан, туркмения
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАХСТАН, ТУРКМЕНИЯ
Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия в январе-ноябре увеличила импорт сливочного масла втрое
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года втрое, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Россия является крупнейшим импортером казахстанского сливочного масла - страна потребляет практически весь экспорт этого продукта из республики. На втором месте в рейтинге импортеров находится Туркмения, но объемы ее закупок по сравнению с российскими - на уровне статистической погрешности (14,5 тонны).
Кроме сливочного масла, Россия активно потребляет кисломолочную продукцию казахстанского производства, такую, как пахта, йогурт и кефир - за неполный 2024 год импорт составил 5,85 тысячи тонн, что на 14% превзошло уровень предшествующего года. На Россию приходится самая большая доля экспорта данной продукции - 40%.
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