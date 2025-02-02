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"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве
"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве
Заявление государственного секретаря США Марка Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом рассказывается в публикации итальянской | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:14+0300
2025-02-02T17:14+0300
2025-02-02T17:17+0300
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заявление государственного секретаря США Марка Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом рассказывается в публикации итальянской газеты il Fatto Quotidiano.Авторы статьи процитировали высказывание американского госсекретаря, не называя его автора: "Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года". А затем в статье было отмечено, что от этих слов киевским и брюссельским политикам "стало не по себе", поскольку их произнес не кто-нибудь, а Рубио.Ранее госсекретарь США на шоу журналистки Мегин Келли сделал заявление о том, что конфликт отбросил Украину на сто лет назад, после чего призвал стороны завершить кровопролитие, как бы мельком при этом отметив, что и Россия, и Украина для урегулирования конфликта будет вынуждены чем-либо пожертвовать.
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украина, марк рубио
Политика, УКРАИНА, Марк Рубио
"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве
FQ: слова госсекретаря США о нечестности заявлений об Украине напугали Киев
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ.
Заявление государственного секретаря США Марка Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом рассказывается в публикации итальянской газеты il Fatto Quotidiano
.
Авторы статьи процитировали высказывание американского госсекретаря, не называя его автора: "Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года".
А затем в статье было отмечено, что от этих слов киевским и брюссельским политикам "стало не по себе", поскольку их произнес не кто-нибудь, а Рубио.
Рубио выступил за прекращение украинского конфликта
Ранее госсекретарь США на шоу журналистки Мегин Келли сделал заявление о том, что конфликт отбросил Украину на сто лет назад, после чего призвал стороны завершить кровопролитие, как бы мельком при этом отметив, что и Россия, и Украина для урегулирования конфликта будет вынуждены чем-либо пожертвовать.