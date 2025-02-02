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"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве - 02.02.2025, ПРАЙМ
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"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве
"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве
Заявление государственного секретаря США Марка Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом рассказывается в публикации итальянской | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:14+0300
2025-02-02T17:17+0300
политика
украина
марк рубио
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заявление государственного секретаря США Марка Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом рассказывается в публикации итальянской газеты il Fatto Quotidiano.Авторы статьи процитировали высказывание американского госсекретаря, не называя его автора: "Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года". А затем в статье было отмечено, что от этих слов киевским и брюссельским политикам "стало не по себе", поскольку их произнес не кто-нибудь, а Рубио.Ранее госсекретарь США на шоу журналистки Мегин Келли сделал заявление о том, что конфликт отбросил Украину на сто лет назад, после чего призвал стороны завершить кровопролитие, как бы мельком при этом отметив, что и Россия, и Украина для урегулирования конфликта будет вынуждены чем-либо пожертвовать.
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украина, марк рубио
Политика, УКРАИНА, Марк Рубио
17:14 02.02.2025 (обновлено: 17:17 02.02.2025)
 
"Нечестно". Слова Марка Рубио вызвали панику в Киеве

FQ: слова госсекретаря США о нечестности заявлений об Украине напугали Киев

© fotolia.com / Maxal TamorКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© fotolia.com / Maxal Tamor
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Заявление государственного секретаря США Марка Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве. Об этом рассказывается в публикации итальянской газеты il Fatto Quotidiano.
Авторы статьи процитировали высказывание американского госсекретаря, не называя его автора: "Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года".
А затем в статье было отмечено, что от этих слов киевским и брюссельским политикам "стало не по себе", поскольку их произнес не кто-нибудь, а Рубио.
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Рубио выступил за прекращение украинского конфликта
21 января, 10:14
Ранее госсекретарь США на шоу журналистки Мегин Келли сделал заявление о том, что конфликт отбросил Украину на сто лет назад, после чего призвал стороны завершить кровопролитие, как бы мельком при этом отметив, что и Россия, и Украина для урегулирования конфликта будет вынуждены чем-либо пожертвовать.
 
ПолитикаУКРАИНАМарк Рубио
 
 
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