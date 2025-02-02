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РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран

РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран - 02.02.2025, ПРАЙМ

РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран

РЖД со 2 февраля 2025 года запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам, за исключением транзитных, сообщала компания. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T00:18+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. РЖД со 2 февраля 2025 года запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, принадлежащих другим странам, за исключением транзитных, сообщала компания. Мера, отмечали в компании, также не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии. РЖД поясняли, что решение об ограничении принято в условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов, простаивающих на путях общего пользования, для обеспечения стабильности перевозочного процесса. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков на брифинге говорил, что грузовых вагонов российских собственников после запрета на порожний подвижной состав из других стран будет достаточно для перевозок необходимого объема. По его словам, в стране есть парк вагонов, который обеспечивает погрузку в полном объеме. Что касается сроков, то замглавы РЖД говорил, что на весь февраль запрет точно будет действовать. При этом он допускал отмену ограничения на допуск на свою сеть каких-либо видов грузовых вагонов из других стран в случае их дефицита. Такой подвижной состав будет допускаться в РФ в исключительных случаях под конкретную перевозку.

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