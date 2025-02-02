https://1prime.ru/20250202/simulyatsiya-854614132.html

Китайские ученые смоделировали отражение атаки флота США, пишут СМИ

Китайские ученые смоделировали отражение атаки флота США, пишут СМИ - 02.02.2025, ПРАЙМ

Китайские ученые смоделировали отражение атаки флота США, пишут СМИ

Китайские исследователи создали компьютерную симуляцию боевых действий, в которой эсминец КНР "Тип-055" смог отразить атаку американского флота с помощью... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T15:35+0300

2025-02-02T15:35+0300

2025-02-02T15:35+0300

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ПЕКИН, 2 фев - ПРАЙМ. Китайские исследователи создали компьютерную симуляцию боевых действий, в которой эсминец КНР "Тип-055" смог отразить атаку американского флота с помощью комбинации беспилотных летательных аппаратов и катеров, пишет газета South China Morning Post. По данным издания, военная игра, организованная совместно Китайским центром разработки и проектирования кораблей и Хуачжунским университетом науки и технологии, продемонстрировала амбиции Китая изменить характер морских конфликтов с помощью широкомасштабного использования беспилотного оружия. Локацией компьютерной симуляции сражения стала западная часть Тихого океана, всего в нескольких сотнях километров к востоку от Тайваня, пишет SCMP. В "сражении" принял участие китайский эсминец "Тип-055", один из крупнейших военных кораблей в мире, сопровождаемый двумя беспилотными судами-носителями. Со стороны США в симуляции участвовали восемь эсминцев класса "Арли Берк". Китайские суда-носители выпустили 32 дрона и 14 беспилотных катеров. В ответ на это американский флот, целясь в китайский военный корабль, запустил 32 ракеты Tomahawk и LRASM. Как пишет издание, обнаружив приближающиеся ракеты, беспилотные платформы скооперировались с эсминцем "Тип-055", чтобы отразить атаку. "Когда пыль осела, китайский эсминец остался невредимым, а беспилотные катера всё еще имели достаточно боеприпасов, чтобы выдержать следующую волну атак", - говорится в статье. Издание со ссылкой на разработчиков уточняет, что она не продемонстрировала весь потенциал "сети уничтожения", которая также будет включать "военные спутники, пилотируемые истребители, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и подводные лодки". "Каждая платформа может выполнять несколько ролей и тесно связана с другими платформами. Сеть использует разнообразные методы атаки, поэтому даже если одна из платформ выйдет из строя, это не помешает эффективным ударам по вражеским военным кораблям", - пишет SCMP.

https://1prime.ru/20250202/kitaj-854607453.html

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технологии, китай, сша