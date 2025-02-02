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Пушков объяснил, как либеральные СМИ обеспечили победу Трампу
Пушков объяснил, как либеральные СМИ обеспечили победу Трампу - 02.02.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил, как либеральные СМИ обеспечили победу Трампу
Поскольку в США средствам массовой информации доверяет менее трети населения, американские либеральные СМИ, навязчиво агитируя за Камалу Харрис, тем самым... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T16:41+0300
2025-02-02T16:41+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Поскольку в США средствам массовой информации доверяет менее трети населения, американские либеральные СМИ, навязчиво агитируя за Камалу Харрис, тем самым обеспечили победу на президентских выборах Дональда Трампа. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его данным, уровень доверия граждан США к американским СМИ в 2024 году, как и в 2023-м, составил 32 процента."Ниже он (уровень доверия населения к СМИ - прим. ред.) только в Чехии, во Франции, Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Греции", - подчеркнул сенатор. То обстоятельство, что американским средствам массовой информации доверяют менее трети американцев, по мнению Пушкова, "несомненно, сыграло большую роль в победе на выборах Дональда Трампа". Как считает сенатор, либеральные мейнстрим-СМИ настолько навязчиво предлагали американцам голосовать за Харрис, "что большинство американских избирателей проголосовали от противного".
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Политика, США, СМИ, Дональд Трамп, мнение
Пушков объяснил, как либеральные СМИ обеспечили победу Трампу
Пушков: либеральные мейнстрим-СМИ, агитируя за Харрис, обеспечили победу Трампа
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Поскольку в США средствам массовой информации доверяет менее трети населения, американские либеральные СМИ, навязчиво агитируя за Камалу Харрис, тем самым обеспечили победу на президентских выборах Дональда Трампа. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его данным, уровень доверия граждан США к американским СМИ в 2024 году, как и в 2023-м, составил 32 процента.
"Ниже он (уровень доверия населения к СМИ - прим. ред.) только в Чехии, во Франции, Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Греции", - подчеркнул сенатор.
То обстоятельство, что американским средствам массовой информации доверяют менее трети американцев, по мнению Пушкова, "несомненно, сыграло большую роль в победе на выборах Дональда Трампа".
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Как считает сенатор, либеральные мейнстрим-СМИ настолько навязчиво предлагали американцам голосовать за Харрис, "что большинство американских избирателей проголосовали от противного".