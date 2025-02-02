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Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива - 02.02.2025, ПРАЙМ
Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков. Из-за образовавшейся промоины люди не могли вернуться, сообщает городское... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T14:54+0300
2025-02-02T14:54+0300
2025-02-02T14:54+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - ПРАЙМ. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков. Из-за образовавшейся промоины люди не могли вернуться, сообщает городское главное управление МЧС. "Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения доставили их на сушу", - говорится в сообщении. Глава МЧС Петербурга также напомнил и призвал жителей и гостей культурной столицы не выходить на опасный лед водоемов.
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санкт-петербург, мчс, финский залив
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЧС, Финский залив
Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Спасатели в Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - ПРАЙМ. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков. Из-за образовавшейся промоины люди не могли вернуться, сообщает городское главное управление МЧС.
"Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения доставили их на сушу", - говорится в сообщении.
Глава МЧС Петербурга также напомнил и призвал жителей и гостей культурной столицы не выходить на опасный лед водоемов.
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