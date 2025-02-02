https://1prime.ru/20250202/spasateli-854613354.html

Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива

Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива - 02.02.2025, ПРАЙМ

Спасатели в Петербурге спасли 40 рыбаков со льда Финского залива

Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков. Из-за образовавшейся промоины люди не могли вернуться, сообщает городское... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T14:54+0300

2025-02-02T14:54+0300

2025-02-02T14:54+0300

происшествия

санкт-петербург

мчс

финский залив

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - ПРАЙМ. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков. Из-за образовавшейся промоины люди не могли вернуться, сообщает городское главное управление МЧС. "Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения доставили их на сушу", - говорится в сообщении. Глава МЧС Петербурга также напомнил и призвал жителей и гостей культурной столицы не выходить на опасный лед водоемов.

https://1prime.ru/20241224/mazut-853823343.html

санкт-петербург

финский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, мчс, финский залив