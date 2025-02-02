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Польский солдат совершил суицид на польско-белорусской границе - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Польский солдат совершил суицид на польско-белорусской границе
Польский солдат совершил суицид на польско-белорусской границе - 02.02.2025, ПРАЙМ
Польский солдат совершил суицид на польско-белорусской границе
Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T12:14+0300
2025-02-02T12:14+0300
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ВАРШАВА, 2 фев – ПРАЙМ. Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции "Безопасное Подлясье" произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры", - говорится в сообщении. Для участия в операции "Безопасное Подлясье", которая началась 1 августа 2024 года, на границу с Белоруссией направлено около 17 тысяч польских солдат. Около 5300 из них участвуют операции непосредственно на границе. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
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польша, белоруссия, ес, граница
Происшествия, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, граница
12:14 02.02.2025
 
Польский солдат совершил суицид на польско-белорусской границе

Польский солдат покончил с собой во время охраны границы с Белоруссией

© Public DomaiinПольские военные, Сквежина
Польские военные, Сквежина
© Public Domaiin
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ВАРШАВА, 2 фев – ПРАЙМ. Польский солдат совершил самоубийство во время охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции "Безопасное Подлясье" произошло самоубийство одного из военнослужащих... Обстоятельства трагического события расследует военная полиция под надзором прокуратуры", - говорится в сообщении.
Для участия в операции "Безопасное Подлясье", которая началась 1 августа 2024 года, на границу с Белоруссией направлено около 17 тысяч польских солдат. Около 5300 из них участвуют операции непосредственно на границе.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
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