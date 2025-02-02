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РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах

РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах - 02.02.2025, ПРАЙМ

РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах

Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Туда вошли представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии,... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T10:19+0300

2025-02-02T10:19+0300

2025-02-02T10:19+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Туда вошли представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии, сообщается на сайте кабмина РФ. "Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии", - говорится в сообщении. Отмечается, что первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года, он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика. "Подписанное распоряжение - часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте", - уточняется в сообщении.

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россия, торги, банк