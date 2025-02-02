Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах - 02.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250202/torgi-854610261.html
РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах
РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах - 02.02.2025, ПРАЙМ
РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах
Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Туда вошли представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии,... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T10:19+0300
2025-02-02T10:19+0300
россия
торги
банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233097_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_71c78995a0fc69da3d5176fe1ea1d89c.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Туда вошли представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии, сообщается на сайте кабмина РФ. "Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии", - говорится в сообщении. Отмечается, что первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года, он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика. "Подписанное распоряжение - часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте", - уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20250131/dollar-854592735.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233097_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_1c60f695ec2ccc24811c62049edcb170.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, торги, банк
РОССИЯ, Торги, банк
10:19 02.02.2025
 
РФ расширила перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах

Представители Аргентины, Мексики и Эфиопии смогут участвовать в валютных торгах в России

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Расширен перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Туда вошли представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40. Распоряжение об этом подписано. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден правительством в сентябре 2023 года, он включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.
"Подписанное распоряжение - часть работы по реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Они позволяют повысить эффективность механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте", - уточняется в сообщении.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Доллар дорожает к мировым валютам
31 января, 18:21
 
РОССИЯТоргибанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала