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Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков
Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков - 02.02.2025, ПРАЙМ
Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков
Угрозы президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей... | 02.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. "Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", - написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор также отметил, что из-за того, что поставки из Канады, Мексики и Китая широко используются в американском производстве, тарифные войны Трампа в конечном итоге приведут к увеличению цен на продукцию внутри самих США."При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", - констатировал Пушков.
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Политика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, КНР
Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков
Сенатор Пушков: угрозы Трампа о введении санкций могут навредить США
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
"Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", - написал
Пушков в Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что из-за того, что поставки из Канады, Мексики и Китая широко используются в американском производстве, тарифные войны Трампа в конечном итоге приведут к увеличению цен на продукцию внутри самих США.
"При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", - констатировал Пушков.
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