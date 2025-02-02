https://1prime.ru/20250202/tramp-854613217.html

Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков

Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков - 02.02.2025, ПРАЙМ

Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T14:35+0300

2025-02-02T14:35+0300

2025-02-02T14:35+0300

политика

сша

канада

мексика

дональд трамп

кнр

https://cdnn.1prime.ru/img/80495/94/804959471_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_73cbdd597882fa03ddfc0a79814cfb51.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении санкций и пошлин могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим, заявил сенатор Алексей Пушков. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. "Трамп делает ставку на экономический диктат и финансовые угрозы, что вызовет антагонизм к США во всех странах, затронутых его мерами. В итоге вместо того, чтобы привести к улучшению позиций Америки в нынешнем мире, это способно привести к дальнейшему ухудшению ее репутации и общего положения", - написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор также отметил, что из-за того, что поставки из Канады, Мексики и Китая широко используются в американском производстве, тарифные войны Трампа в конечном итоге приведут к увеличению цен на продукцию внутри самих США."При этом, начав тарифные войны с союзной Канадой, соседней Мексикой и могучим Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп окончательно обесценил свои угрозы ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар. Нам эти угрозы изначально представлялись избыточными и неосуществимыми, рассчитанными на внешний эффект", - констатировал Пушков.

https://1prime.ru/20250202/poshliny-854609983.html

сша

канада

мексика

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, канада, мексика, дональд трамп, кнр