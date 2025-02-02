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Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп - 02.02.2025, ПРАЙМ
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:35+0300
2025-02-02T17:35+0300
2025-02-02T17:35+0300
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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать. "Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Суровой правдой" Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. "Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин", - добавил он. Ранее Трамп подписал исполнительный указ о дополнительных пошлинах на товары из Канады в 25% и 10% для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канадские власти в ответ ввели аналогичные пошлины на товары из США.
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сша, дональд трамп, канада, пошлины
Политика, США, Дональд Трамп, КАНАДА, пошлины
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп
Трамп: без финансовой помощи со стороны США Канада перестанет существовать
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать.
"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Суровой правдой" Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. "Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин", - добавил он.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ о дополнительных пошлинах на товары из Канады в 25% и 10% для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канадские власти в ответ ввели аналогичные пошлины на товары из США.
Глава МИД Норвегии раскритиковал введение Трампом пошлин