Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп - 02.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250202/tramp-854615969.html
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп - 02.02.2025, ПРАЙМ
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:35+0300
2025-02-02T17:35+0300
политика
сша
дональд трамп
канада
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151772_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_35f0b4074310ca2f379703da4b5d825e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать. "Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Суровой правдой" Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. "Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин", - добавил он. Ранее Трамп подписал исполнительный указ о дополнительных пошлинах на товары из Канады в 25% и 10% для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канадские власти в ответ ввели аналогичные пошлины на товары из США.
https://1prime.ru/20250202/poshliny-854611993.html
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151772_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_7d83f6413d3b54159360b87445d6484e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, канада, пошлины
Политика, США, Дональд Трамп, КАНАДА, пошлины
17:35 02.02.2025
 
Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп

Трамп: без финансовой помощи со стороны США Канада перестанет существовать

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать.
"Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Суровой правдой" Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. "Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин", - добавил он.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ о дополнительных пошлинах на товары из Канады в 25% и 10% для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канадские власти в ответ ввели аналогичные пошлины на товары из США.
Флаг Норвегии
Глава МИД Норвегии раскритиковал введение Трампом пошлин
12:39
 
ПолитикаСШАДональд ТрампКАНАДАпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала