https://1prime.ru/20250202/tramp-854615969.html

Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп

Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп - 02.02.2025, ПРАЙМ

Без США Канада не выживет как страна, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T17:35+0300

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2025-02-02T17:35+0300

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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что без американской финансовой помощи Канада перестанет существовать. "Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. "Суровой правдой" Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. "Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин", - добавил он. Ранее Трамп подписал исполнительный указ о дополнительных пошлинах на товары из Канады в 25% и 10% для энергоресурсов. Новые тарифы начнут действовать с 4 февраля. Канадские власти в ответ ввели аналогичные пошлины на товары из США.

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сша, дональд трамп, канада, пошлины