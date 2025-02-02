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Около 1,5 тыс остановок наземного транспорта установят в 2025 году в Москве
Около 1,5 тыс остановок наземного транспорта установят в 2025 году в Москве - 02.02.2025, ПРАЙМ
Около 1,5 тыс остановок наземного транспорта установят в 2025 году в Москве
Около 1,5 тысячи остановок наземного транспорта планируется установить в 2025 году в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T14:22+0300
2025-02-02T14:22+0300
2025-02-02T14:22+0300
москва
сергей собянин
транспорт
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи остановок наземного транспорта планируется установить в 2025 году в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Обновляем павильоны с 2015 года. В прошлом году установили больше 2,7 тысячи современных конструкций, еще около 1,5 тысячи планируем установить в 2025 году. Новые остановки изготовлены из прочных и износостойких материалов. Каркас сделан из алюминия и нержавеющей стали, скамейка - из негорючих материалов, стёкла - из прочного триплекса, который при повреждении не разлетается на осколки", - написал он. Мэр также добавил, что все павильоны имеют увеличенную площадь крыши и информационные лайтбоксы. Кроме того, на остановках предусмотрено видеонаблюдение и освещение, которые оформлены в едином стиле.
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москва, сергей собянин, транспорт
МОСКВА, Сергей Собянин, Транспорт
Около 1,5 тыс остановок наземного транспорта установят в 2025 году в Москве
Собянин: В Москве в 2025 году установят около 1,5 тысячи остановок наземного транспорта
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Около 1,5 тысячи остановок наземного транспорта планируется установить в 2025 году в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Обновляем павильоны с 2015 года. В прошлом году установили больше 2,7 тысячи современных конструкций, еще около 1,5 тысячи планируем установить в 2025 году. Новые остановки изготовлены из прочных и износостойких материалов. Каркас сделан из алюминия и нержавеющей стали, скамейка - из негорючих материалов, стёкла - из прочного триплекса, который при повреждении не разлетается на осколки", - написал он.
Мэр также добавил, что все павильоны имеют увеличенную площадь крыши и информационные лайтбоксы. Кроме того, на остановках предусмотрено видеонаблюдение и освещение, которые оформлены в едином стиле.