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Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады

Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады - 02.02.2025, ПРАЙМ

Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T06:00+0300

2025-02-02T06:00+0300

2025-02-02T06:00+0300

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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы. "Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", - сообщил он на пресс-конференции. По мнению Трюдо, обеим странам стоит совместно решать общие задачи в "других частях света". Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

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мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо