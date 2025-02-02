https://1prime.ru/20250202/trjudo-854607254.html
Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады
Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады - 02.02.2025, ПРАЙМ
Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T06:00+0300
2025-02-02T06:00+0300
2025-02-02T06:00+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854607254.jpg?1738465249
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы.
"Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", - сообщил он на пресс-конференции.
По мнению Трюдо, обеим странам стоит совместно решать общие задачи в "других частях света".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.
До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
сша
канада
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трюдо прокомментировал решение США ввести пошлины против Канады
Премьер Канады Трюдо: канадцы ошеломлены решением США выбрать их мишенью
ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы.
"Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", - сообщил он на пресс-конференции.
По мнению Трюдо, обеим странам стоит совместно решать общие задачи в "других частях света".
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.
До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.