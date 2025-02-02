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"Это хорошо для демократии". США настаивают на выборах на Украине
"Это хорошо для демократии". США настаивают на выборах на Украине - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Это хорошо для демократии". США настаивают на выборах на Украине
США настаивают на том, чтобы Украина провела парламентские и президентские выборы до конца года, в частности, после прекращения огня, если России и Украине... | 02.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. США настаивают на том, чтобы Украина провела парламентские и президентские выборы до конца года, в частности, после прекращения огня, если России и Украине удастся договориться о перемирии в ближайшие месяцы. Об этом сообщил агентству Reuters специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Кит Келлог подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине, которые были приостановлены в ходе конфликта с Россией.“В большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно, — сказал Келлог. — Думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: не только один человек может баллотироваться”.По данным источников Reuters, в последнее время президент США Дональд Трамп совместно с представителями Белого Дома обсуждали необходимость подтолкнуть Украину к выборам во время кратковременного перемирия с Россией, которое, по мнению правительства США, может быть достигнуто в ближайшие месяцы. Если на Украине состоятся президентские выборы, ответственность за переговоры о долгосрочном урегулировании с Москвой может лечь на победителя, сообщили источники. Однако, как заявляют источники Reuters, администрация Трампа пока не отправляла официальных запросов провести президентские выборы до конца года, поскольку неясно, какую реакцию ожидать от Киева. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы в этом году, если конфликт прекратится и будут предоставлены надежные гарантии безопасности, чтобы удержать Россию от возобновления военных действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми.
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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Это хорошо для демократии". США настаивают на выборах на Украине
Reuters: США считают необходимым провести выборы на Украине после прекращения огня
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ.
США настаивают на том, чтобы Украина провела парламентские и президентские выборы до конца года, в частности, после прекращения огня, если России и Украине удастся договориться о перемирии в ближайшие месяцы. Об этом сообщил
агентству Reuters специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
Кит Келлог подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине, которые были приостановлены в ходе конфликта с Россией.
“В большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны. Я считаю, что это важно, — сказал Келлог. — Думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: не только один человек может баллотироваться”.
По данным источников Reuters, в последнее время президент США Дональд Трамп совместно с представителями Белого Дома обсуждали необходимость подтолкнуть Украину к выборам во время кратковременного перемирия с Россией, которое, по мнению правительства США, может быть достигнуто в ближайшие месяцы. Если на Украине состоятся президентские выборы, ответственность за переговоры о долгосрочном урегулировании с Москвой может лечь на победителя, сообщили источники.
Однако, как заявляют источники Reuters, администрация Трампа пока не отправляла официальных запросов провести президентские выборы до конца года, поскольку неясно, какую реакцию ожидать от Киева. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести выборы в этом году, если конфликт прекратится и будут предоставлены надежные гарантии безопасности, чтобы удержать Россию от возобновления военных действий.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСми.
Трамп рассказал о контактах с Россией по конфликту на Украине