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Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине
Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине - 02.02.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В США хотят, чтобы на Украине состоялись выборы, чтобы больше не иметь никаких дел с Зеленским. Об этом написал в своем Telegram-канале... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T16:04+0300
2025-02-02T16:04+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В США хотят, чтобы на Украине состоялись выборы, чтобы больше не иметь никаких дел с Зеленским. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. На данный момент он находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем", — написал Дубинский.Депутат также отметил бессмысленность попыток Владимира Зеленского "цепляться за власть" через продолжение конфликта с Россией.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и совместно с администрацией Белого дома обсуждают возможность убедить Украину провести парламентские и президентские выборы в период перемирия с Россией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы президента на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Как отметил президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
16:04 02.02.2025
 
Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине

Дубинский: в США хотят проведения выборов на Украине, чтобы не иметь дел с Зеленским

© AFP / Sergei SupinskyВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В США хотят, чтобы на Украине состоялись выборы, чтобы больше не иметь никаких дел с Зеленским. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. На данный момент он находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем", — написал Дубинский.
Депутат также отметил бессмысленность попыток Владимира Зеленского "цепляться за власть" через продолжение конфликта с Россией.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и совместно с администрацией Белого дома обсуждают возможность убедить Украину провести парламентские и президентские выборы в период перемирия с Россией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы президента на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране.
Как отметил президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
"Это хорошо для демократии". США настаивают на выборах на Украине
11:08
 
ПолитикаУКРАИНАСШАРОССИЯВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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