https://1prime.ru/20250202/ukraina-854614506.html

Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине

Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине - 02.02.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады объяснил, почему США хотят провести выборы на Украине

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В США хотят, чтобы на Украине состоялись выборы, чтобы больше не иметь никаких дел с Зеленским. Об этом написал в своем Telegram-канале... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T16:04+0300

2025-02-02T16:04+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В США хотят, чтобы на Украине состоялись выборы, чтобы больше не иметь никаких дел с Зеленским. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. На данный момент он находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине — то не для того, чтобы президентом остался Зеленский. Выборы нужны, чтобы с ним больше не иметь дело совсем", — написал Дубинский.Депутат также отметил бессмысленность попыток Владимира Зеленского "цепляться за власть" через продолжение конфликта с Россией.Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп и совместно с администрацией Белого дома обсуждают возможность убедить Украину провести парламентские и президентские выборы в период перемирия с Россией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы президента на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Как отметил президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

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украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин