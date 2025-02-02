https://1prime.ru/20250202/usaid-854617808.html

"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID

"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ

"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID

Известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал на своей странице в социальной... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T21:29+0300

2025-02-02T21:29+0300

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политика

илон маск

usaid

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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал на своей странице в социальной сети X американское агентство по международному развитию USAID как "преступную организацию" и высказал мнение, что этой организации "пора умереть". Миллиардер оставил в соцсети такой пост: "USAID - преступная организация. Пора ей умереть".Отдельно Маск написал в своей социальной сети, что USAID представляло собой "змеиное гнездо радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Как ранее писала западная пресса, американская администрация отправила в отпуска 60 высокопоставленных функционеров агентства после того, как было принято решение о приостановке Соединенными Штатами помощи другим странам на 90 дней.

https://1prime.ru/20250128/meditsina-854501088.html

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илон маск, usaid, мнение