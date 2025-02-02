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"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ
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"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID
"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID
Известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал на своей странице в социальной... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T21:29+0300
2025-02-02T21:30+0300
политика
илон маск
usaid
мнение
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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал на своей странице в социальной сети X американское агентство по международному развитию USAID как "преступную организацию" и высказал мнение, что этой организации "пора умереть". Миллиардер оставил в соцсети такой пост: "USAID - преступная организация. Пора ей умереть".Отдельно Маск написал в своей социальной сети, что USAID представляло собой "змеиное гнездо радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Как ранее писала западная пресса, американская администрация отправила в отпуска 60 высокопоставленных функционеров агентства после того, как было принято решение о приостановке Соединенными Штатами помощи другим странам на 90 дней.
https://1prime.ru/20250128/meditsina-854501088.html
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илон маск, usaid, мнение
Политика, Илон Маск, USAID, мнение
21:29 02.02.2025 (обновлено: 21:30 02.02.2025)
 
"Пора умереть". Маск высказался о деятельности агентства USAID

Маск назвал агентство USAID "преступной организацией", которой "пора умереть"

USAID больше не будет работать в РФ
USAID больше не будет работать в РФ
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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск охарактеризовал на своей странице в социальной сети X американское агентство по международному развитию USAID как "преступную организацию" и высказал мнение, что этой организации "пора умереть".
Миллиардер оставил в соцсети такой пост: "USAID - преступная организация. Пора ей умереть".
Отдельно Маск написал в своей социальной сети, что USAID представляло собой "змеиное гнездо радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID
28 января, 16:27
Как ранее писала западная пресса, американская администрация отправила в отпуска 60 высокопоставленных функционеров агентства после того, как было принято решение о приостановке Соединенными Штатами помощи другим странам на 90 дней.
 
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