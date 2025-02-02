https://1prime.ru/20250202/usaid-854618875.html
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID
Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T23:20+0300
2025-02-02T23:20+0300
2025-02-02T23:21+0300
политика
илон маск
usaid
биооружие
https://cdnn.1prime.ru/img/83556/41/835564161_0:280:1281:1000_1920x0_80_0_0_9d3ed24e59a5f3031a77826350cc3196.jpg
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.В своей публикации в соцсети он задал американским читателям риторический вопрос, в курсе ли они, что агентство по международному развитию USAID за счет их налогов выделяло средства на исследования в сфере биологического оружия, "включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?"
https://1prime.ru/20250128/meditsina-854501088.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83556/41/835564161_0:160:1281:1120_1920x0_80_0_0_15462caa663dd9d9041f45f20a05c052.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, usaid, биооружие
Политика, Илон Маск, USAID, биооружие
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID
Маск: USAID финансировало исследования в области биологического оружия