https://1prime.ru/20250202/usaid-854618875.html

"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID

"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ

"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID

Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T23:20+0300

2025-02-02T23:20+0300

2025-02-02T23:21+0300

политика

илон маск

usaid

биооружие

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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.В своей публикации в соцсети он задал американским читателям риторический вопрос, в курсе ли они, что агентство по международному развитию USAID за счет их налогов выделяло средства на исследования в сфере биологического оружия, "включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?"

https://1prime.ru/20250128/meditsina-854501088.html

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илон маск, usaid, биооружие