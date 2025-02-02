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"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ
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"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID
Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T23:20+0300
2025-02-02T23:21+0300
политика
илон маск
usaid
биооружие
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.В своей публикации в соцсети он задал американским читателям риторический вопрос, в курсе ли они, что агентство по международному развитию USAID за счет их налогов выделяло средства на исследования в сфере биологического оружия, "включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?"
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илон маск, usaid, биооружие
Политика, Илон Маск, USAID, биооружие
23:20 02.02.2025 (обновлено: 23:21 02.02.2025)
 
"Включая COVID-19". Маск раскрыл страшные подробности о деятельности USAID

Маск: USAID финансировало исследования в области биологического оружия

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Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Американское агентство по международному развитию USAID финансировало исследования в области биооружия. Такое заявление в социальной сети X сделал известный бизнесмен и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.
В своей публикации в соцсети он задал американским читателям риторический вопрос, в курсе ли они, что агентство по международному развитию USAID за счет их налогов выделяло средства на исследования в сфере биологического оружия, "включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?"
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
США прекращают поставки лекарств в страны с поддержкой USAID
28 января, 16:27
 
ПолитикаИлон МаскUSAIDбиооружие
 
 
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